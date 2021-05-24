Медведчук заявил, что записи якобы его разговоров cфальсифицированы

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал фальсификацией ранее обнародованные правоохранительными органами Украины и СМИ записи, на которых якобы присутствует его голос. Свою позицию оппозиционер озвучил в понедельник в "Твиттере".

"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, - чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал он.

Ранее в мае прокуратура Украины обнародовала записи разговоров, на которых, по утверждению сотрудников правоохранительных органов, человек с голосом, который принадлежит Медведчуку, обсуждает передачу РФ газового месторождения в Азовском море. 15 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинские спецслужбы прослушивали телефон главы политсовета ОПЗЖ еще в 2015 году в рамках контрразведывательных мероприятий. Позднее были опубликованы новые записи с участием якобы Медведчука.