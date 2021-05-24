Медведчук заявил, что записи якобы его разговоров cфальсифицированы
21:20 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал фальсификацией ранее обнародованные правоохранительными органами Украины и СМИ записи, на которых якобы присутствует его голос. Свою позицию оппозиционер озвучил в понедельник в "Твиттере".
"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, - чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал он.
Ранее в мае прокуратура Украины обнародовала записи разговоров, на которых, по утверждению сотрудников правоохранительных органов, человек с голосом, который принадлежит Медведчуку, обсуждает передачу РФ газового месторождения в Азовском море. 15 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинские спецслужбы прослушивали телефон главы политсовета ОПЗЖ еще в 2015 году в рамках контрразведывательных мероприятий. Позднее были опубликованы новые записи с участием якобы Медведчука.
НОВОСТИ
- 22:40 24.05.2021
- Роман Протасевич находится в СИЗО Минска - МВД
- 22:00 24.05.2021
- Президент Боливии привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
- 20:40 24.05.2021
- В РФ выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса - эпидемиолог
- 20:00 24.05.2021
- Почти четверть россиян стали реже курить после отмены режима самоизоляции - исследование
- 19:20 24.05.2021
- Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины с Белоруссией
- 18:40 24.05.2021
- Белорусский МиГ-29 не вынуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы - командующий ВВС
- 18:00 24.05.2021
- МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
- 17:32 24.05.2021
- Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявили "черную плесень" эпидемией
- 17:12 24.05.2021
- Роскомнадзор не исключил замедления сервисов Google из-за неудаления запрещенного контента
- 17:07 24.05.2021
- Петр Толстой: Попросил Сергея Собянина поддержать проект нового ФОКа в Выхино-Жулебино
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать