Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины с Белоруссией
19:20 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытия воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов из Украины и в наше государство", - отмечается в сообщении.
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