Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины с Белоруссией

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытия воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов из Украины и в наше государство", - отмечается в сообщении.