0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины с Белоруссией

19:20 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытия воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов из Украины и в наше государство", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 24.05.2021
Белорусский МиГ-29 не вынуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы - командующий ВВС
0
157
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
206
17:32 24.05.2021
Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявили "черную плесень" эпидемией
0
214
17:12 24.05.2021
Роскомнадзор не исключил замедления сервисов Google из-за неудаления запрещенного контента
0
233
17:07 24.05.2021
Петр Толстой: Попросил Сергея Собянина поддержать проект нового ФОКа в Выхино-Жулебино
0
214
17:00 24.05.2021
Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
0
224
16:32 24.05.2021
Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Белоруссии
0
289
16:12 24.05.2021
В МИД РФ назвали несерьезными обвинения Госдепа США, что РПЦ находится на особом положении
0
281
16:00 24.05.2021
Возобновление чартеров в Египет ожидается в ближайшее время - замглавы МИД РФ Богданов
0
313
15:32 24.05.2021
Госдума в 2020 году сэкономила почти 600 млн рублей
0
276

Возврат к списку