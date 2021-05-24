Роман Протасевич находится в СИЗО Минска - МВД

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный в аэропорту Минска один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич содержится в следственном изоляторе в Минске, от него не поступало жалоб на состояние здоровья. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - отметила официальный представитель МВД.

В МВД пояснили, что ранее с интернете стала распространяться информация от лица матери Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. "Указанные сведения не соответствует действительности", - уточнила Чемоданова.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Протасевич. Сообщалось, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что телеграм-канал Nехта и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В феврале нынешнего года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича. КГБ Белоруссии внес их в список физических лиц, причастных к терроризму. В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Протасевич и Путило в 2015 году создали в YouTube ("Ютьюб") канал Nexta, а в 2017 году начали вести телеграм- канал, который после 9 августа 2020 года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, стал одной из основных площадок противников избранного главы государства.