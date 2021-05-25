Льготную ипотеку можно временно сохранить в качестве антикризисной меры - Кудрин

07:28 Источник: Интерфакс

Льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время как антикризисную меру, а впоследствии применять лишь для отдельных категорий граждан, заявил председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Я считаю, что как антикризисную меру ее (льготную ипотеку - ИФ) можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство", - сказал Кудрин.

"Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий", - добавил глава СП в беседе с изданием.