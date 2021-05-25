0
0
67
НОВОСТИ

Льготную ипотеку можно временно сохранить в качестве антикризисной меры - Кудрин

07:28 25.05.2021 Источник: Интерфакс

Льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время как антикризисную меру, а впоследствии применять лишь для отдельных категорий граждан, заявил председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Я считаю, что как антикризисную меру ее (льготную ипотеку - ИФ) можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство", - сказал Кудрин.

"Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий", - добавил глава СП в беседе с изданием.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

07:54 25.05.2021
Обстрелами со стороны войск Киева повреждены два дома, электроподстанция и газопровод на западе Донецка
0
5
07:48 25.05.2021
В Крыму проведены учения зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
0
28
07:41 25.05.2021
Глава Еврокомиссии считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели
0
49
07:20 25.05.2021
Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые прибыли на российскую авиабазу Хмеймим - МО РФ
0
97
07:10 25.05.2021
Путин в Сочи начнет серию совещаний по оборонно- промышленной тематике
0
98
07:00 25.05.2021
Дума обсудит ужесточение контроля в сфере оружия, в том числе в части медкомиссии
0
110
23:52 24.05.2021
Светлана Разворотнева: в школы столицы необходимо вернуть бесплатную «продленку»
0
425
23:38 24.05.2021
Роман Романенко: испытания космолета Unity - серьезный технологический шаг
0
486
22:40 24.05.2021
Роман Протасевич находится в СИЗО Минска - МВД
0
512
22:00 24.05.2021
Президент Боливии привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
0
494

Возврат к списку