Глава Еврокомиссии считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели

07:41 Источник: Интерфакс

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели.

"Если посмотреть на "Северный поток 2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки многие годы улучшить отношения с Россией не преуспели. Экономическое сотрудничество становилось все более и более сложным потому, что российская экономика сильно зависит от нефти, газа и прибыли от энергетики", - заявила она журналистам в понедельник в Брюсселе.