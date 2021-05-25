Глава Еврокомиссии считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели
07:41 25.05.2021 Источник: Интерфакс
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели.
"Если посмотреть на "Северный поток 2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки многие годы улучшить отношения с Россией не преуспели. Экономическое сотрудничество становилось все более и более сложным потому, что российская экономика сильно зависит от нефти, газа и прибыли от энергетики", - заявила она журналистам в понедельник в Брюсселе.
НОВОСТИ
- 07:48 25.05.2021
- В Крыму проведены учения зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
- 07:28 25.05.2021
- Льготную ипотеку можно временно сохранить в качестве антикризисной меры - Кудрин
- 07:20 25.05.2021
- Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые прибыли на российскую авиабазу Хмеймим - МО РФ
- 07:10 25.05.2021
- Путин в Сочи начнет серию совещаний по оборонно- промышленной тематике
- 07:00 25.05.2021
- Дума обсудит ужесточение контроля в сфере оружия, в том числе в части медкомиссии
- 23:52 24.05.2021
- Светлана Разворотнева: в школы столицы необходимо вернуть бесплатную «продленку»
- 23:38 24.05.2021
- Роман Романенко: испытания космолета Unity - серьезный технологический шаг
- 22:40 24.05.2021
- Роман Протасевич находится в СИЗО Минска - МВД
- 22:00 24.05.2021
- Президент Боливии привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
- 21:20 24.05.2021
- Медведчук заявил, что записи якобы его разговоров cфальсифицированы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать