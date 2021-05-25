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Глава Еврокомиссии считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели

07:41 25.05.2021 Источник: Интерфакс

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели.

"Если посмотреть на "Северный поток 2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки многие годы улучшить отношения с Россией не преуспели. Экономическое сотрудничество становилось все более и более сложным потому, что российская экономика сильно зависит от нефти, газа и прибыли от энергетики", - заявила она журналистам в понедельник в Брюсселе.

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