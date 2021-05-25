Обстрелами со стороны войск Киева повреждены два дома, электроподстанция и газопровод на западе Донецка
07:54 25.05.2021
Два дома, электроподстанция и газопровод в Петровском районе Донецка повреждены обстрелами со стороны войск Киева. Об этом вчера, 24 мая, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«В 17:30 ВФУ открыли огонь из минометов калибром 60 мм по поселку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка. На данный момент в результате обстрела зафиксированы повреждения газопровода низкого давления по улице Луговского, 54. Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: улица Республиканская, 25а (кровля) и улица Луговского, 56/1 (кровля, стены, окна, входные двери)», — говорится в сообщении.
В СЦКК добавили, что по улице Амударьинской повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались 10 частных жилых домов поселка. Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия. ДАН
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