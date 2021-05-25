0
0
154
НОВОСТИ

Обстрелами со стороны войск Киева повреждены два дома, электроподстанция и газопровод на западе Донецка

07:54 25.05.2021

Два дома, электроподстанция и газопровод в Петровском районе Донецка повреждены обстрелами со стороны войск Киева. Об этом вчера, 24 мая, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«В 17:30 ВФУ открыли огонь из минометов калибром 60 мм по поселку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка. На данный момент в результате обстрела зафиксированы повреждения газопровода низкого давления по улице Луговского, 54. Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: улица Республиканская, 25а (кровля) и улица Луговского, 56/1 (кровля, стены, окна, входные двери)», — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что по улице Амударьинской повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались 10 частных жилых домов поселка. Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия. ДАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 25.05.2021
Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии
0
17
09:05 25.05.2021
Правозащитный проект GULAGU NET прекращает работу в России
0
56
09:00 25.05.2021
Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз
0
71
08:54 25.05.2021
Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор осужденному на 6 лет аспиранту МГУ Мифтахову
0
81
08:40 25.05.2021
Глава ЕК: "Северный поток-2" не поспособствует модернизации России
0
119
08:28 25.05.2021
В США приговорили россиянина к 30 месяцам тюрьмы за торговлю крадеными личными данными
0
126
08:14 25.05.2021
КНР опровергает болезнь уханьских вирусологов до пандемии
0
129
08:04 25.05.2021
"Никаких проблем со здоровьем у меня нет": в Сети появилось видеообращение задержанного в Минске Романа Протасевича
0
171
07:48 25.05.2021
В Крыму проведены учения зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
0
159
07:41 25.05.2021
Глава Еврокомиссии считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели
0
208

Возврат к списку