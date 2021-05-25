"Никаких проблем со здоровьем у меня нет": в Сети появилось видеообращение задержанного в Минске Романа Протасевича
08:04 25.05.2021 Источник: РОСБАЛТ
Задержанный в Минске экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что у него нет проблем со здоровьем, и в частности, с сердцем. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Сети.
«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет», — заявил Протасевич, добавив, что отношение правоохранителей к нему «максимально корректное».
Он добавил, что продолжает сотрудничать со следствием и дает «признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске».
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