"Никаких проблем со здоровьем у меня нет": в Сети появилось видеообращение задержанного в Минске Романа Протасевича

08:04 Источник: РОСБАЛТ

Задержанный в Минске экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что у него нет проблем со здоровьем, и в частности, с сердцем. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Сети.

«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет», — заявил Протасевич, добавив, что отношение правоохранителей к нему «максимально корректное».

Он добавил, что продолжает сотрудничать со следствием и дает «признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске».