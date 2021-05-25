В США приговорили россиянина к 30 месяцам тюрьмы за торговлю крадеными личными данными

08:28 Источник: РОСБАЛТ

Суд США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам тюремного заключения за администрирование веб-сайта, на котором продавалась информация со взломанных аккаунтов.

Согласно сообщению американского Минюста, онлайн-платформа, управляемая Фирсовым, работала с октября 2013 года. На момент ареста Фирсова в марте 2020 года на ней было около 3 тыс. активных магазинов с общим оборотом $17 млн.

Во время расследования Фирсов утверждал, что основная часть продаж приходилась на российские аккаунты, однако следствие установило, что на платформе были проданы данные геймеров из США как минимум на $1,2 млн.