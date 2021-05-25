В США приговорили россиянина к 30 месяцам тюрьмы за торговлю крадеными личными данными
08:28 25.05.2021 Источник: РОСБАЛТ
Суд США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам тюремного заключения за администрирование веб-сайта, на котором продавалась информация со взломанных аккаунтов.
Согласно сообщению американского Минюста, онлайн-платформа, управляемая Фирсовым, работала с октября 2013 года. На момент ареста Фирсова в марте 2020 года на ней было около 3 тыс. активных магазинов с общим оборотом $17 млн.
Во время расследования Фирсов утверждал, что основная часть продаж приходилась на российские аккаунты, однако следствие установило, что на платформе были проданы данные геймеров из США как минимум на $1,2 млн.
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