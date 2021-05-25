Глава ЕК: "Северный поток-2" не поспособствует модернизации России
08:40 25.05.2021 Источник: РОСБАЛТ
Проект «Северный поток-2» не поспособствует модернизации России, считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Так она прокомментировала возможности сотрудничества Евросоюза и РФ в области энергетики.
Фон дер Ляйен пояснила, что на данный момент российская экономика «очень сильно зависит от энергетических доходов и крайне нуждается в модернизации».
«Поэтому я считаю, что такое сотрудничество не приведет к модернизации России и не принесет никаких реальных перемен», — заявила она, передает Reuters.
НОВОСТИ
- 09:20 25.05.2021
- Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии
- 09:05 25.05.2021
- Правозащитный проект GULAGU NET прекращает работу в России
- 09:00 25.05.2021
- Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз
- 08:54 25.05.2021
- Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор осужденному на 6 лет аспиранту МГУ Мифтахову
- 08:28 25.05.2021
- В США приговорили россиянина к 30 месяцам тюрьмы за торговлю крадеными личными данными
- 08:14 25.05.2021
- КНР опровергает болезнь уханьских вирусологов до пандемии
- 08:04 25.05.2021
- "Никаких проблем со здоровьем у меня нет": в Сети появилось видеообращение задержанного в Минске Романа Протасевича
- 07:54 25.05.2021
- Обстрелами со стороны войск Киева повреждены два дома, электроподстанция и газопровод на западе Донецка
- 07:48 25.05.2021
- В Крыму проведены учения зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
- 07:41 25.05.2021
- Глава Еврокомиссии считает, что многолетние попытки ЕС улучшить отношения с РФ не преуспели
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать