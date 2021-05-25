Глава ЕК: "Северный поток-2" не поспособствует модернизации России

08:40 Источник: РОСБАЛТ

Проект «Северный поток-2» не поспособствует модернизации России, считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Так она прокомментировала возможности сотрудничества Евросоюза и РФ в области энергетики.

Фон дер Ляйен пояснила, что на данный момент российская экономика «очень сильно зависит от энергетических доходов и крайне нуждается в модернизации».

«Поэтому я считаю, что такое сотрудничество не приведет к модернизации России и не принесет никаких реальных перемен», — заявила она, передает Reuters.