Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор осужденному на 6 лет аспиранту МГУ Мифтахову

08:54 Источник: Эхо Москвы

Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, осужденному на 6 лет за хулиганство. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Светлана Сидоркина.

«Завтра в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляции на приговор Азату Мифтахову, осужденному на 6 лет колонии по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в январе 2018 года. Следствие считает, что он с группой лиц бросил файер в помещение, в результате чего было разбито стекло, и дымовая шашка создала задымление», — рассказала адвокат.