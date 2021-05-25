09:05 Источник: Эхо Москвы

Правозащитный проект GULAGU NET прекращает работу в России из-за риска для жизни и свободы сотрудников. Об этом объявил создатель проекта Владимир Осечкин. По его словам, решение принято после задержания бывшего главного редактора телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича. Осечкин считает, что власти Белоруссии и России теперь не скрывают ничего и «готовы открыто расправляться с неугодными».

Проект GULAGU NET занимается противодействиям пыткам и коррупции в системе ФСИН и защитой прав заключенных, — напоминает телеканал «Дождь». Эхо Москвы