Правозащитный проект GULAGU NET прекращает работу в России
09:05 25.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Правозащитный проект GULAGU NET прекращает работу в России из-за риска для жизни и свободы сотрудников. Об этом объявил создатель проекта Владимир Осечкин. По его словам, решение принято после задержания бывшего главного редактора телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича. Осечкин считает, что власти Белоруссии и России теперь не скрывают ничего и «готовы открыто расправляться с неугодными».
Проект GULAGU NET занимается противодействиям пыткам и коррупции в системе ФСИН и защитой прав заключенных, — напоминает телеканал «Дождь». Эхо Москвы
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