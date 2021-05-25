Президента и премьер-министра Мали насильно вывезли на армейскую базу
09:32 25.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Военные насильно вывезли президента и премьер-министра Мали на армейскую базу. Об этом сообщает местный новостной портал «Студио тамани» со ссылкой на официальные лица в канцелярии главы правительства. Статус руководителей страны пока неясен. Это произошло через несколько часов после того, как временный президент Ба Ндао подписал указ о назначении состава переходного кабинета министров.
Временное правительство было утверждено в Мали в сентябре прошлого года после военного переворота в ходе которого был свергнут президент Ибрагим Бубакар Кейта. При этом военные дали международному сообществу гарантии, что в течение двух лет передадут власть гражданским институтам. Эхо Москвы
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