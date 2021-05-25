0
0
150
НОВОСТИ

Президента и премьер-министра Мали насильно вывезли на армейскую базу

09:32 25.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Военные насильно вывезли президента и премьер-министра Мали на армейскую базу. Об этом сообщает местный новостной портал «Студио тамани» со ссылкой на официальные лица в канцелярии главы правительства. Статус руководителей страны пока неясен. Это произошло через несколько часов после того, как временный президент Ба Ндао подписал указ о назначении состава переходного кабинета министров.

Временное правительство было утверждено в Мали в сентябре прошлого года после военного переворота в ходе которого был свергнут президент Ибрагим Бубакар Кейта. При этом военные дали международному сообществу гарантии, что в течение двух лет передадут власть гражданским институтам.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:00 25.05.2021
РФ возобновляет авиасообщение с Исландией , Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией
0
0
10:32 25.05.2021
Есть данные об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19 - Скворцова
0
71
10:20 25.05.2021
Кудрин рассказал, как можно победить бедность за три-четыре года
0
106
10:05 25.05.2021
Около 40% руководящих постов в России занимают женщины - корпоративный директор АСИ
0
112
10:00 25.05.2021
ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы
0
129
09:20 25.05.2021
Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии
0
175
09:05 25.05.2021
Правозащитный проект GULAGU NET прекращает работу в России
0
208
09:00 25.05.2021
Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз
0
228
08:54 25.05.2021
Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор осужденному на 6 лет аспиранту МГУ Мифтахову
0
178
08:40 25.05.2021
Глава ЕК: "Северный поток-2" не поспособствует модернизации России
0
269

Возврат к списку