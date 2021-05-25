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ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы

10:00 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России задержали в Ставропольском крае сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", готовившего теракт в Норильске во время парада Победы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт на территории Красноярского края. В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавший организовать совершение 9 мая этого года теракта в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сообщили в ЦОС.

В оборудованном им в подвале одного из домов Норильска тайнике обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы. "А в используемых средствах связи - инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы", - сообщили в ФСБ.

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