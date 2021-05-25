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НОВОСТИ

Кудрин рассказал, как можно победить бедность за три-четыре года

10:20 25.05.2021 Источник: Известия

Добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он поддержал подход по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз. С этого года этот подход применяется при назначении пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Как следует из проекта постановления правительства, который подготовил Минтруд, этот подход будет распространен и на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 и беременным женщинам в трудной ситуации. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал Алексей Кудрин.

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