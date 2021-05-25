Есть данные об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19 - Скворцова
10:32 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Имеются данные об увеличении частоты осложнений у переболевших коронавирусной инфекцией - от тромбозов до ментальных нарушений, сообщила во вторник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"Пандемия COVID-19 вновь акцентировала внимание на важности профилактики и эффективной терапии неинфекционных заболеваний, так как большинство наиболее распространенных неинфекционных заболеваний явились факторами риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хроническая легочная патология и другие. В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию - от тромбозов и сердечно- сосудистой патологии до ментальных нарушений", - сказала она во вторник на международной научно-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 167,2 млн человек, более 3,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 009 911 случаев заражения, выздоровели 4 624 212 человек, умер 118 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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