РФ возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией

11:00 Источник: Эхо Москвы

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией , Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Кроме того, в соответствии с решением оперативного штаба, увеличено число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией, а также возобновляются перелеты по международным направлениям из ряда российских аэропортов, где ранее такие рейсы были заморожены.

Таким образом с сегодняшнего дня список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, увеличивается до более чем 30. При этом с Великобританией, Турцией и Танзанией оно приостановлено из-за ситуации с коронавирусом. Эхо Москвы