"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже - замглавы Минфина

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Почта России" будет осуществлять доставку российского вина в рамках его дистанционной продажи. Об этом журналистам сообщил статс- секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку", - сказал он.