В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку
11:20 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заключенные, которые содержатся в лечебно-исправительном учреждении в Саратовской области, отказываются принимать пищу, медицинская помощь им не требуется, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.
"В ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области осужденные <…> 27 человек отказались принимать приготовленную в столовой учреждения пищу", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что они также "в демонстративно- шантажной форме совершили акты аутоагрессии". При этом, по данным УФСИН региона, от медицинской помощи они отказались, госпитализация никому не потребовалась.
"Свои противоправные действия осужденные объясняют несогласием с проведением плановых обыскных мероприятий, желанием получать продукты питания домашнего приготовления, а также посылки и передачи сверх установленного законом лимита", - добавили в пресс-службе.
Также осужденные вывели из строя установленные в помещениях камеры видеонаблюдения. Лечебно-исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем сотрудников УФСИН России по Саратовской области, добавили в пресс-службе. По факту произошедшего проводится проверка.
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