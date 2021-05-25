Марин Ле Пен призвала отменить санкции против России

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает необходимым отменить санкции против России. Такое заявление она сделала во вторник в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Никакого смысла сохранять санкции нет, они имеют обратный эффект", - считает она. По ее словам, необходимо скорректировать внешнюю политику республики. "Следует выйти из объединенного командования НАТО, - полагает Ле Пен. - Я также считаю, что необходимо сбалансировать наши отношения с Россией и США".

"Нам нужны суверенные отношения с великими державами", - подчеркнула она.