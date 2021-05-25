В России выявили 7 884 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 884. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 017 795, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,16%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 632 955 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 393 против 319 днем ранее. Всего от инфекции умерли 119 194 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,38%, следует из данных штаба.
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