Производителей бытовой техники хотят обязать изготавливать детали для ремонта аппаратуры на 10 лет
12:05 25.05.2021 Источник: Известия
Аналогичные обязательства уже действуют в Европе. Там производители не могут подтолкнуть людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а деталей для ремонта уже не изготавливают. Более того, этот шаг позволит сократить количество «электронного мусора», уверены в Минприроды. Правительство запросило позиции Минпромторга и Минэкономразвития по этому предложению.
НОВОСТИ
- 12:32 25.05.2021
- Отец Романа Протасевича уверен, что его сына избивали в СИЗО
- 12:20 25.05.2021
- В стране вдвое увеличилось количество вакансий пожарных
- 12:12 25.05.2021
- Собянин: В ходе реновации в новые квартиры уже переехали 30 000 москвичей
- 12:00 25.05.2021
- Марин Ле Пен призвала отменить санкции против России
- 11:32 25.05.2021
- В России выявили 7 884 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 25.05.2021
- В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку
- 11:05 25.05.2021
- "Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже - замглавы Минфина
- 11:00 25.05.2021
- РФ возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией
- 10:32 25.05.2021
- Есть данные об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19 - Скворцова
- 10:20 25.05.2021
- Кудрин рассказал, как можно победить бедность за три-четыре года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать