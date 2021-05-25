0
0
67
НОВОСТИ

Производителей бытовой техники хотят обязать изготавливать детали для ремонта аппаратуры на 10 лет

12:05 25.05.2021 Источник: Известия

Минприроды предложило продлить срок службы бытовой техники и электроники: обязать производителей изготавливать детали для ремонта аппаратуры на протяжении всей гарантии — до 10 лет. С такой инициативой министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов обратился в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко (документ есть у «Известий»).

Аналогичные обязательства уже действуют в Европе. Там производители не могут подтолкнуть людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а деталей для ремонта уже не изготавливают. Более того, этот шаг позволит сократить количество «электронного мусора», уверены в Минприроды. Правительство запросило позиции Минпромторга и Минэкономразвития по этому предложению.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 25.05.2021
Отец Романа Протасевича уверен, что его сына избивали в СИЗО
0
11
12:20 25.05.2021
В стране вдвое увеличилось количество вакансий пожарных
0
47
12:12 25.05.2021
Собянин: В ходе реновации в новые квартиры уже переехали 30 000 москвичей
0
57
12:00 25.05.2021
Марин Ле Пен призвала отменить санкции против России
0
78
11:32 25.05.2021
В России выявили 7 884 заразившихся коронавирусом за сутки
0
129
11:20 25.05.2021
В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку
0
172
11:05 25.05.2021
"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже - замглавы Минфина
0
152
11:00 25.05.2021
РФ возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией
0
219
10:32 25.05.2021
Есть данные об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19 - Скворцова
0
189
10:20 25.05.2021
Кудрин рассказал, как можно победить бедность за три-четыре года
0
242

Возврат к списку