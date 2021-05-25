В стране вдвое увеличилось количество вакансий пожарных
12:20 25.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России вдвое увеличилось количество вакансий пожарных. В первой половине года число таких предложений составило около 3,5 тысячи.
В прошлом году с января по май было открыто 1,7 тысячи вакансий, следует из данных сервиса HeadHunter. Средняя предлагаемая зарплата пожарных — 34 тысячи рублей.
Как пишет ТАСС, большинство ищущих такую работу — старше 35 лет, одна треть приходится на соискателей в возрасте 26-35 лет. На одну вакансию в среднем претендуют три человека.
Российские регионы уже приступили к сезонной борьбе с лесными пожарами. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, большинство лесных пожаров зафиксировано в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала. 24 мая правительство решило выделить дополнительно три миллиарда рублей на борьбу с пожарами. Говорит Москва
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