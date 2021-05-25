Отец Романа Протасевича уверен, что его сына избивали в СИЗО

12:32 Источник: Эхо Москвы

Отец журналиста Романа Протасевича, Дмитрий Протасевич уверен, что его сына избивали в СИЗО. Таким образом он прокомментировал видео, опубликованное белорусскими государственными СМИ, на котором журналист заявил о сотрудничестве со следствием и отрицает, что у него проблемы со здоровьем.

По мнению отца, Роман запуган и сильно волнуется, — сообщает издание Инсайдер. Эхо Москвы