13:00 Источник: Эхо Москвы

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал возмутительной посадку самолета Ryanair в Минске, в котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич. Как написал Сноуден в своем Twitter , посадка самолета с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением и этому следует противостоять, вне зависимости от того, под каким флагом это происходит.

В 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса, летевший из Москвы, совершил вынужденную посадку в Вене после того, как Франция, Италия, Испания и Португалия не разрешили пересечь свое воздушное пространство. Поводом стали подозрения, что на борту находился Эдвард Сноуден. Ранее он передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. Эхо Москвы