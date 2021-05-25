0
0
126
НОВОСТИ

Сноуден назвал возмутительной посадку самолета Ryanair в Минске

13:00 25.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал возмутительной посадку самолета Ryanair в Минске, в котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич. Как написал Сноуден в своем Twitter , посадка самолета с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением и этому следует противостоять, вне зависимости от того, под каким флагом это происходит.

В 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса, летевший из Москвы, совершил вынужденную посадку в Вене после того, как Франция, Италия, Испания и Португалия не разрешили пересечь свое воздушное пространство. Поводом стали подозрения, что на борту находился Эдвард Сноуден. Ранее он передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 25.05.2021
США полностью поддерживают право Израиля на защиту от ракет из Газы - Блинкен
0
16
13:32 25.05.2021
В Кремле надеются, что задержанную в Минске россиянку Сапегу скоро отпустят
0
78
13:20 25.05.2021
Два ребенка погибли, еще двое пострадали в результате пожара дагестанском Избербаше
0
93
13:05 25.05.2021
В отношении Навального возбуждено дело об оскорблении судьи - адвокат
0
128
12:32 25.05.2021
Отец Романа Протасевича уверен, что его сына избивали в СИЗО
0
209
12:20 25.05.2021
В стране вдвое увеличилось количество вакансий пожарных
0
200
12:12 25.05.2021
Собянин: В ходе реновации в новые квартиры уже переехали 30 000 москвичей
0
175
12:05 25.05.2021
Производителей бытовой техники хотят обязать изготавливать детали для ремонта аппаратуры на 10 лет
0
178
12:00 25.05.2021
Марин Ле Пен призвала отменить санкции против России
0
176
11:32 25.05.2021
В России выявили 7 884 заразившихся коронавирусом за сутки
0
209

Возврат к списку