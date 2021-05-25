В отношении Навального возбуждено дело об оскорблении судьи - адвокат

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие возбудило уголовное дело об оскорблении судьи в отношении Алексея Навального. Как уточнила ТАСС его адвокат Ольга Михайлова, обвинение блогеру пока не предъявлено.

"В отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью. Обвинение пока не предъявлено", - сказала защитник. Таким образом, это уже третье уголовное дело в отношении блогера.

По ее словам, речь идет о судье Вере Акимовой, которая рассматривала уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. "[В деле нет] никакой конкретики", - отметила адвокат, отвечая на вопрос ТАСС о фабуле дела.