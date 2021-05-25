В Кремле надеются, что задержанную в Минске россиянку Сапегу скоро отпустят

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва рассчитывает, что задержанную в Минске гражданку России Софью Сапегу отпустят в ближайшее время. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", - сказал представитель Кремля.