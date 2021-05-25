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США полностью поддерживают право Израиля на защиту от ракет из Газы - Блинкен

14:00 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США полностью поддерживают право Израиля на защиту от ракет из Газы. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс- конференции в Иерусалиме после переговоров с премьер- министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

"[Президент ] США Джозеф Байден дал ясно понять, что США полностью поддерживают право Израиля защищать себя от ракет из Газы", - отметил Блинкен.

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