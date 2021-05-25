Дума поддержала поправку о запрете причастных к экстремизму участвовать во всех выборах

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку, которая временно запрещает руководителям и членам организаций, признанных экстремистскими или террористическими, а также лицам, причастным к таким организациям, избираться на все выборные должности.

Согласно документу, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на все выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к деятельности таких организаций установлена судом, - в течение трех лет. В первом чтении законопроект устанавливал ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Госдума также проголосовала за поправку, согласно которой причастными к деятельности экстремистской или террористической организации могут быть признаны лица, выразившие ей поддержку, в том числе в виде высказываний онлайн. Таким гражданам будет запрещено избираться на все выборные должности в течение трех лет с решения суда о признания организации экстремистской или террористической. При этом причастность лица к деятельности таких организаций будет устанавливать суд.

Под причастностью предлагается понимать "непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической". Кроме того, причастными к таким организациям могут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям такой организации. При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, а также в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.