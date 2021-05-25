Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду в качестве безотлагательного проект закона об основах национального сопротивления, а также в связи с принятием такого закона проект увеличения численности Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник сообщается на сайте Рады.

Как следует из сообщения, "соответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 инициировал глава государства". Тексты документов пока не опубликованы.