Суд арестовал главного инженера таганрогского водоканала после гибели 11 рабочих

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков арестован на два месяца по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

"Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля", - сказал собеседник агентства.