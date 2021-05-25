Суд арестовал главного инженера таганрогского водоканала после гибели 11 рабочих
15:32 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков арестован на два месяца по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.
"Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля", - сказал собеседник агентства.
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