Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент России Владимир Путин, открывая во вторник совещание с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - сказал он.