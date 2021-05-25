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НОВОСТИ

Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин

16:12 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент России Владимир Путин, открывая во вторник совещание с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - сказал он.

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