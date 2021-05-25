ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции у Гегаркуника, заявили в Минобороны Армении

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Азербайджана во вторник обстреляли позиции армянской армии близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"25 мая около 14:20 (13:20 по мск) близ приграничного села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции. Подробности инцидента уточняются", - отмечается в сообщении.