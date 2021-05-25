США хотят восстановить предсказуемость отношений с РФ на встрече президентов - Белый дом

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. На ней Вашингтон, как отмечается в заявлении, хочет восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях двух стран.

"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, Швейцарии, 16 июня 2021 года. Лидеры [двух стран] обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России", - сообщила она.