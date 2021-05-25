США хотят восстановить предсказуемость отношений с РФ на встрече президентов - Белый дом
18:00 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. На ней Вашингтон, как отмечается в заявлении, хочет восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях двух стран.
"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, Швейцарии, 16 июня 2021 года. Лидеры [двух стран] обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России", - сообщила она.
НОВОСТИ
- 18:40 25.05.2021
- Дума приняла в I чтении проект, запрещающий отождествление роли СССР и нацистской Германии
- 18:27 25.05.2021
- Петр Толстой: Столичная программа реновации доказала свою состоятельность
- 17:32 25.05.2021
- ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции у Гегаркуника, заявили в Минобороны Армении
- 17:26 25.05.2021
- Летчик-космонавт Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе
- 17:12 25.05.2021
- Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня - Кремль
- 17:00 25.05.2021
- Госдума ужесточает уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
- 16:32 25.05.2021
- В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти
- 16:12 25.05.2021
- Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
- 16:00 25.05.2021
- Путин и Байден встретятся в Женеве 15-16 июня - CNN
- 15:32 25.05.2021
- Суд арестовал главного инженера таганрогского водоканала после гибели 11 рабочих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать