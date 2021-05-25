Дума приняла в I чтении проект, запрещающий отождествление роли СССР и нацистской Германии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

"Запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран "оси" <...> а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", - говорится в тексте документа.