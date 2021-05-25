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Россиянка Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее оставили под стражей еще на 2 месяца - отец

19:20 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанная в аэропорту Минска гражданка России София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца. Об этом сообщил ТАСС во вторник отец россиянки Сергей Дудич.

"Совершенно верно, ее поместили в СИЗО КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца", - сказал Дудич.

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