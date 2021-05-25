ЕС пришел к выводу, что его члены придерживаются разной линии в отношении РФ - Меркель

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС пришел к выводу, что страны - члены сообщества часто придерживаются разной линии в отношении РФ, когда важна единая политика. Об этом заявила во вторник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

"Мы продолжим дискуссии [об отношениях с Россией] в июне. Если все приведет к общей оценке нашей политики в отношении России, то уже удастся многого достигнуть", - сказала она.

"Что вчера выяснилось в ходе этой дискуссии, это то, что у нас всех в сумме много возможностей касательно России, но мы не выходим за их рамки, поскольку все же часто следует двусторонняя реакция стран-членов", - уточнила Меркель. По ее мнению, это "ослабляет ЕС". "Если мы говорим о европейском суверенитете, то нам нужна единая позиция", - подчеркнула канцлер.