0
0
1
НОВОСТИ

ЕС пришел к выводу, что его члены придерживаются разной линии в отношении РФ - Меркель

20:00 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС пришел к выводу, что страны - члены сообщества часто придерживаются разной линии в отношении РФ, когда важна единая политика. Об этом заявила во вторник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

"Мы продолжим дискуссии [об отношениях с Россией] в июне. Если все приведет к общей оценке нашей политики в отношении России, то уже удастся многого достигнуть", - сказала она.

"Что вчера выяснилось в ходе этой дискуссии, это то, что у нас всех в сумме много возможностей касательно России, но мы не выходим за их рамки, поскольку все же часто следует двусторонняя реакция стран-членов", - уточнила Меркель. По ее мнению, это "ослабляет ЕС". "Если мы говорим о европейском суверенитете, то нам нужна единая позиция", - подчеркнула канцлер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:50 25.05.2021
Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов представил два арт-проекта, посвященных детской безопасности
0
53
19:20 25.05.2021
Россиянка Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее оставили под стражей еще на 2 месяца - отец
0
124
18:40 25.05.2021
Дума приняла в I чтении проект, запрещающий отождествление роли СССР и нацистской Германии
0
175
18:27 25.05.2021
Петр Толстой: Столичная программа реновации доказала свою состоятельность
0
158
18:00 25.05.2021
США хотят восстановить предсказуемость отношений с РФ на встрече президентов - Белый дом
0
191
17:32 25.05.2021
ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции у Гегаркуника, заявили в Минобороны Армении
0
242
17:26 25.05.2021
Летчик-космонавт Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе
0
226
17:12 25.05.2021
Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня - Кремль
0
289
17:00 25.05.2021
Госдума ужесточает уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
0
297
16:32 25.05.2021
В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти
0
322

Возврат к списку