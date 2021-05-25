Россия и Саудовская Аравия готовят космическую пилотируемую миссию

20:40 Источник: Интерфакс

Россия и Саудовская Аравия готовят совместную космическую пилотируемую миссию, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.

Во вторник состоялась российско-саудовская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза Бен Сальмана.

"Говоря о работе двух стран по линии совместного использования космического пространства, Александр Новак отметил перспективность ведущейся работы, в частности, по подготовке космонавтов и разработке совместной космической пилотируемой миссии", - приводит пресс-служба правительства слова вице-премьера.