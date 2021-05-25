Самолет президента Эстонии во время визита в Вену сопроводят истребители ВВС Австрии
21:20 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет президента Эстонии Керсти Кальюлайд во время ее визита в Австрию будут сопровождать истребители австрийских ВВС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.
"Керсти Кальюлайд посещает Австрию: ее самолет будет встречен почетным эскортом Eurofighter сегодня вечером и в четверг вечером сопровожден из воздушного пространства Австрии", - написал Бауэр в "Твиттере".
Президент Эстонии во время визита в Вену проведет 26 и 27 мая официальные встречи с руководством и представителями бизнеса Австрии.
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