Самолет президента Эстонии во время визита в Вену сопроводят истребители ВВС Австрии

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет президента Эстонии Керсти Кальюлайд во время ее визита в Австрию будут сопровождать истребители австрийских ВВС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

"Керсти Кальюлайд посещает Австрию: ее самолет будет встречен почетным эскортом Eurofighter сегодня вечером и в четверг вечером сопровожден из воздушного пространства Австрии", - написал Бауэр в "Твиттере".

Президент Эстонии во время визита в Вену проведет 26 и 27 мая официальные встречи с руководством и представителями бизнеса Австрии.