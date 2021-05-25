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Белый дом считает предстоящую встречу Путина и Байдена жизненно важной для интересов США

22:00 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают предстоящую 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена жизненно важной для обеспечения американских интересов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, <...> это возможность поднять беспокоящие нас <...> вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России", - сказала она.

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