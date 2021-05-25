Экс-президент Чехии Клаус не знает о кредите СССР, выданном в его бытность главой Минфина

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занимавший пост президента Чехии в 2003-2013 годах Вацлав Клаус заявляет, что ему ничего не известно об обстоятельствах "секретного кредита" Советскому Союзу на 1,3 млрд долларов, якобы выданном в 1990 году, в бытность политика руководителем Минфина Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) и Чешской и Словацкой Федеративной Республики (ЧСФР). Соответствующее заявление Клаус направил газете "Господаржске новины", оно опубликовано во вторник.

Как сообщает газета со ссылкой на документы Национального архива Чехии, возглавлявший Минфин Чехословакии после "бархатной революции" 1989 года Клаус распорядился направить сумму на счета СССР в Международном банке экономического сотрудничества (использовался для расчетов между странами - членами Совета экономической взаимопомощи, СЭВ). Операция прошла под грифом "секретно" и была реализована, несмотря на протест генерального директора Чехословацкого торгового банка.

Кредит СССР был одобрен последним коммунистическим правительством ЧССР за неделю до начала "бархатной революции" 10 ноября 1989 года. Как сообщает газета, Клаус усиленно добивался перевода этих средств и не информировал о деталях ссуды членов Федерального собрания (парламента) Чехословакии, сообщив им только о неких финансовых операциях республики за рубежом. О кредите не знал занимавший тогда пост вице-премьера Чехословакии Питер Питгарт.

Клаус в ответе на запрос газеты сообщил, что "понятия не имеет о соглашении между Чехословакией и СССР от 10 ноября 1989 года и даже не знает, правильна ли эта дата". "Не все те, кого бы я мог спросить в настоящий момент, даже знают что-нибудь [о кредите]. Уже 32 года прошло, а это произошло в годы коммунистического режима, когда это соглашение, конечно же, публично не обсуждалось. Мы тогда смотрели газету "Право" (ранее "Руде право", официальный орган Компартии ЧССР, где сообщалось об официальных действиях властей - прим. ТАСС), и об этом договоре ничего не говорилось", - заявил политик.

Экс-президент предположил, что СМИ пытаются раздуть очередной скандал и более чем через 30 лет после событий раздуть теорию заговора с целью "пришить [кому-то] вину за мнимые ошибки и махинации".