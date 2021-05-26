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Граждане РФ не пострадали в результате столкновения японского и российского рыболовецких судов

07:00 26.05.2021 Источник: Интерфакс

Граждане РФ не пострадали в результате столкновения двух рыболовецких судов у побережья Хоккайдо, сообщили "Интерфаксу" в службах морского поиска и спасения.

"На борту российского судна "Амур" 24 человека, все граждане РФ. Капитан доложил, что пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Судно приписано к порту Невельска, эксплуатируется в интересах ООО "Амурское" из Южно-Сахалинска.

О данном происшествии утром в среду сообщило японское агентство "Киодо", по его данным, японское судно в результате инцидента перевернулось.

В морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск" "Интерфаксу" сообщили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. Члены экипажа японского судна оказались в море. Всех подняли: трое погибших и трое живых.

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