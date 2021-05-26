Киев перебросил под Мариуполь для испытаний новый комплекс управления артогнем

07:10

Министерство обороны Украины решило испытать в зоне конфликта в Донбассе разработку Львовского государственного завода «Лорта» — комплекс автоматизированного управления артиллерийским дивизионом «Оболонь-А». Об этом вчера, 25 мая, заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Там отметили, что комплекс был обнаружен в районе села Лебединское на мариупольском направлении. Там же, в нарушение Минских договоренностей, размещены две САУ «Акация» калибром 152 мм. Командование ООС при этом принимает меры по сокрытию военной техники от средств наблюдения миссии ОБСЕ: для «защиты» выставлены посты из четырех ЗРК «Оса» и «Стрела-10».

Комплекс «Оболонь-А» разработан во Львове. В его состав входит восемь машин. Предназначен для планирования огня в автоматическом режиме, передачи приказов каждому огневому средству, быстрого развертывания боевых машин с марша и открытия огня. ДАН