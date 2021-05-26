Политсоветники "Нормандской четверки" обсудят прекращение огня и обмен пленными

07:20 Источник: Интерфакс

Встреча политических советников "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по видеоконференции запланирована на среду, ее участники планируют обсудить прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации минских соглашений.

"Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра (26 мая - ИФ). Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции. Участие в ней со стороны Украины примет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.