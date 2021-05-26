Россияне из ДНР и ЛНР смогут проголосовать в Ростовской области дистанционно и очно

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие гражданство РФ, смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании на территории Ростовской области, также прийти на участки очно, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, в том числе на территории Ростовской области.

"Те граждане, которые имеют прописку [в регионе], или не имеют, они могут проголосовать как на участке, который мы специально определим, так и электронно <...> на территории Ростовской области или другого субъекта, который включен в этот эксперимент", - сказал Буров, отвечая на вопрос о возможности участия жителей ДНР и ЛНР в электронном голосовании в Ростовской области.