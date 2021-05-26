Российский траулер "Амур" был направлен в японский порт после столкновения - посольство РФ
08:00 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский рыболовный траулер "Амур" был направлен в порт города Момбэцу префектуры Хоккайдо на севере Японии после столкновения с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" в Охотском море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице в "Фейсбуке" посольства России в Японии.
"Со своей стороны посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна "Амур", которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбэцу, - подчеркивается в заявлении диппредставительства. - В Управлении рыболовства Японии нам подтвердили сообщения СМИ о том, что 26 мая около 6 утра по японскому времени (около 00:00 мск - прим. ТАСС) в Охотском море в 23 километрах от порта Момбэцу произошло столкновение российского среднего рыболовного траулера "Амур" (порт приписки Невельск) с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8". Японская сторона утверждает, что инцидент имел место в территориальном море Японии".
В посольстве также сообщили, что, "по имеющимся на настоящий момент данным, в результате аварии погибли три японских рыбака". "Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами", - заявили в диппредставительстве.
НОВОСТИ
- 08:10 26.05.2021
- "Белавиа" отменила полеты на Украину
- 07:47 26.05.2021
- В Британии рассекретили план Черчилля по военной операции против СССР в мае 1945 года
- 07:37 26.05.2021
- Партнер токийской Олимпиады призвал японского премьера отменить игры из-за коронавируса
- 07:25 26.05.2021
- Россияне из ДНР и ЛНР смогут проголосовать в Ростовской области дистанционно и очно
- 07:20 26.05.2021
- Политсоветники "Нормандской четверки" обсудят прекращение огня и обмен пленными
- 07:10 26.05.2021
- Киев перебросил под Мариуполь для испытаний новый комплекс управления артогнем
- 07:00 26.05.2021
- Граждане РФ не пострадали в результате столкновения японского и российского рыболовецких судов
- 22:40 25.05.2021
- Экс-президент Чехии Клаус не знает о кредите СССР, выданном в его бытность главой Минфина
- 22:00 25.05.2021
- Белый дом считает предстоящую встречу Путина и Байдена жизненно важной для интересов США
- 21:20 25.05.2021
- Самолет президента Эстонии во время визита в Вену сопроводят истребители ВВС Австрии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать