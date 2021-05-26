"Белавиа" отменила полеты на Украину

08:10 Источник: РОСБАЛТ

До конца лета авиарейсов из Белоруссии в Киев, Одессу, Харьков и Львов не будет. Такое решение в ответ на запрет украинскими властями полетов в белорусском небе приняла госавиакомпания «Белавиа».

«Авиакомпания вынуждена отменить полеты» до 31 августа, сказано в сообщении.

Желающим сдать билеты пассажирам вернут деньги.

В «Белавиа» извинились «за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас».

«Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация», — добавил белорусский авиаперевозчик.