"Белавиа" отменила полеты на Украину
08:10 26.05.2021 Источник: РОСБАЛТ
До конца лета авиарейсов из Белоруссии в Киев, Одессу, Харьков и Львов не будет. Такое решение в ответ на запрет украинскими властями полетов в белорусском небе приняла госавиакомпания «Белавиа».
«Авиакомпания вынуждена отменить полеты» до 31 августа, сказано в сообщении.
Желающим сдать билеты пассажирам вернут деньги.
В «Белавиа» извинились «за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас».
«Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация», — добавил белорусский авиаперевозчик.
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