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Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна

08:21 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел (ГУНК МВД) России по поводу пропаганды наркотических веществ в новых песнях рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна). Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве. Не исключением стал и новый альбом, в котором в трех треках волонтеры увидели прямую пропаганду и одобрение употребления наркотиков. В связи с этим мы обратились в ГУНК МВД России с просьбой о проведении проверки и привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя Моргенштерна", - сказала Мизулина.

Текст обращения есть в распоряжении ТАСС. Волонтеры Лиги безопасного интернета выявили пропаганду наркотиков в трех песнях нового альбома Моргенштерна - "Бебебе", "Ретро рейв" и "Ты ослеп". После композиции были направлены для ознакомления экспертам Лиги. По итогам экспертизы организация направила обращение в МВД России.

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