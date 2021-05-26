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В России Google оштрафовали на 4 млн рублей, Facebook - на 26 млн рублей

08:34 26.05.2021 Источник: РОСБАЛТ

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, штрафы назначены по двум протоколам за неудаление запрещенного контента. Компанию признали виновной по ч.2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы).

Также мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Facebook виновной в совершении восьми административных правонарушений и назначил за это штраф — 26 млн рублей.

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