В Великом Новгороде сегодня пройдут два суда по делу политика Юлии Галяминой
08:44 26.05.2021 Источник: Эхо Москвы
В Великом Новгороде сегодня пройдут сразу два суда по делу политика Юлии Галяминой. Она была арестована на семь суток после организации съезда муниципальных депутатов. О заседаниях «Эху» рассказал адвокат Михаил Бирюков.
Галямину ранее признали виновной в неповиновении сотруднику полиции. По версии силовиков, она отказалась прекратить мероприятие для проверки соблюдения санитарных норм. Еще нескольким участникам съезда назначили штрафы и обязательные работы.
Съезд решили провести в ответ на силовой разгон форума «Муниципальная Россия» в Москве. В преддверии мероприятия новгородского губернатора обвинил в попытке сорвать встречу. В регионе внезапно были ужесточены коронавирусные ограничения и ограничена численность частных публичных мероприятий.
Читайте также:
Разгон Земского съезда как прогноз хода думской кампании
НОВОСТИ
- 09:32 26.05.2021
- Большая коллегия присяжных рассмотрит дело Трампа
- 09:20 26.05.2021
- Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% — ВОЗ
- 09:05 26.05.2021
- Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
- 09:00 26.05.2021
- Байден назвал контрпродуктивными санкции против строительства «Северного потока-2»
- 08:54 26.05.2021
- Макрон призвал ЕС провести независимое расследование инцидента с самолетом в Минске
- 08:34 26.05.2021
- В России Google оштрафовали на 4 млн рублей, Facebook - на 26 млн рублей
- 08:21 26.05.2021
- Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна
- 08:10 26.05.2021
- "Белавиа" отменила полеты на Украину
- 08:00 26.05.2021
- Российский траулер "Амур" был направлен в японский порт после столкновения - посольство РФ
- 07:47 26.05.2021
- В Британии рассекретили план Черчилля по военной операции против СССР в мае 1945 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать