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В Великом Новгороде сегодня пройдут два суда по делу политика Юлии Галяминой

08:44 26.05.2021 Источник: Эхо Москвы

В Великом Новгороде сегодня пройдут сразу два суда по делу политика Юлии Галяминой. Она была арестована на семь суток после организации съезда муниципальных депутатов. О заседаниях «Эху» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Галямину ранее признали виновной в неповиновении сотруднику полиции. По версии силовиков, она отказалась прекратить мероприятие для проверки соблюдения санитарных норм. Еще нескольким участникам съезда назначили штрафы и обязательные работы.

Съезд решили провести в ответ на силовой разгон форума «Муниципальная Россия» в Москве. В преддверии мероприятия новгородского губернатора обвинил в попытке сорвать встречу. В регионе внезапно были ужесточены коронавирусные ограничения и ограничена численность частных публичных мероприятий.

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