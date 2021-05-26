Байден назвал контрпродуктивными санкции против строительства «Северного потока-2»
09:00 26.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент США Джо Байден назвал контрпродуктивными санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, ограничительные меры не привели бы к остановке проекта, поскольку он практически завершен.
Неделю назад Вашингтон уже заявил, что отказывается от санкций против компании Норд Стрим. Все это происходит в преддверии встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным. Накануне было официально подтверждено, что она состоится 16 июня в Женеве. Эхо Москвы
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